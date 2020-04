Nuove sirene di mercato estero per Koulibaly. Dopo il PSG, anche il Manchester United va all'assalto del difensore senagalese del Napoli. Che sta studiando un poker per sostituirlo: Sarr (Nizza), Koch (Friburgo), Vertonghen (Tottenham) e Karsdorp (Feyenoord). Quest'ultimo (ex Roma) è un terzino destro ma, sempre secondo il Corriere dello Sport, lavorandoci può diventare pure un centrale o un laterale in un centrocampo a quattro.