Sempre peggio. Si aggrava la crisi del Manchester United, sconfitto ieri sera in casa per 2-0 dal Burnley nel turno infrasettimanale del campionato inglese e raggiunto al quinto posto in classifica della Premier League dal Tottenham dell'ex Mourinho a -30 dalla capolista Liverpool.



La stampa britannica scrive che è a rischio la panchina di Ole Gunnar Solskjaer, il quale però avrebbe ricevuto la conferma della fiducia da parte della dirigenza fino al termine della stagione. Invece per il futuro si fa sempre il nome di Massimiliano Allegri, sotto contratto con la Juventus fino a giugno.