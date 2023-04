Secondo il Sun, il tecnico del Manchester United Erik ten Hag rinnoverà il contratto con i Red Devils estendendolo dal 2025 al 2028 con un aumento di circa 3,5 milioni di euro, che lo porterebbe a guadagnare qualcosa come 13,5 milioni di euro a stagione. Lo United attualmente occupa la terza posizione in classifica in Premieri League, con un punto in più e due partite in meno rispetto al Tottenham.