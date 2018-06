Dopo l’accordo trovato a inizio mese, è arrivata anche l’ufficialità: nuovo rinforzo per il Manchester United, il centrocampista brasiliano Fred arriva ai Red Devils dallo Shakhtar Donetsk. Contratto di cinque stagioni a 5 mln per il classe '93, che arriva alla corte di Josè Mourinho.



IL COMUNICATO - "Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con lo Shakhtar Donetsk per il trasferimento di Frederico Rodrigues de Paula Santos".