Brutte notizie per erik ten Hag, che perde Christian Eriksen per tre mesi. Il centrocampista danese del Manchester United (classe 1992 ex Inter, Ajax e Tottenham) si è infortunato alla caviglia durante la partita vinta sabato scorso contro il Reading in FA Cup dopo uno scontro di gioco con Andy Carroll, espulso per doppia ammonizione.



Il club inglese comunica che, in attesa di ulteriori esami, il calciatore dovrebbe stare fuori sino alla fine di aprile o all'inizio di maggio.