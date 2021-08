Secondo il Daily Mail, Ole Gunnar Solskjaer avrebbe deciso di non vendere Anthony Martial in questa sessione di mercato. Il francese viene da una stagione travagliata e sembrava essere in odore di cessione ma l'infortunio di Rashford hanno cambiato i piani del Manchester United, che ha rifiutato 50 milioni per non dover rimettersi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. L'attaccante ha quindi la possibilità di convincere il proprio allenatore e la dirigenza a puntare su di lui anche per il futuro.