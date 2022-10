Il Manchester United lavora per rinforzarsi sulle fasce, in particolare sul lato destro. Secondo quanto riportato da Football Insider, i red devils avrebbero messo gli occhi sul giovane terzino del Norwich Max Aarons, da tempo osservato speciale in casa United. La sua valutazione si aggira attorno ai 15 milioni ed è legato al Norwich da un contratto fino al 2024. Il ventiduenne inglese potrebbe dunque essere il prossimo rinforzo a destra per la squadra di Ten Hag.