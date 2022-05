Il ct dell'Italiaha preso la parola in conferenza stampa, al termine dei tre giorni di stage effettuati a Coverciano con i giocatori di interesse nazionale e in vista dei prossimi impegni contro Argentina e di Nations League. "Chi è rimasto qui non è rimasto perché migliore degli altri, ma perché la mattina abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglio così da accorciare i tempi per questi giovani che hanno grandi qualità", ha dichiarato Mancini.Sulla mancata qualificazione al Mondiale: "e la dimostrazione è la gara con la Macedonia, dove ci sono stati tanti episodi negativi e poi loro hanno segnato con un rilancio a 50 metri al 92esimo. La nostra è una squadra giovane, non era un problema di riconoscenza".Sull'ipotesi di un addio: "Uno può pensare a volte, così. Ma poi dopo la Nazionale è così importante e la gioia è stata così grande, che vale la pena aspettare. Quando si vince con la Nazionale è qualcosa totalmente differente, poi nella vita mai dire mai".da parte del calcio italiano: "Credo che il fatto che si possa lavorare coi giovani durante la settimana, durante l'anno, credo sia una cosa positiva. Abbiamo visto 52 ragazzi e alcuni erano giocatori che non conoscevamo. E alcuni sono bravi, come è possibile che non giochino in una squadra di Serie A? Per noi può essere molto utile.".