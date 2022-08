Numeri evidentemente ancora abbastanza banali, anche per un giovanissimo., che pare offra di meno al Vicenza (2 milioni contro 2 milioni e mezzo), ma di più alla famiglia del giovane centravanti.Che secondo il quotidiano Repubblica ha chiesto e avràsul trasferimento del figlio.– che non ci permettiamo di misurare la moralità di nessuno –. Come lo sono le commissioni, anche ben più alte, che ormai quasi sempre vengono pagate ad agenti e intermediari per il trasferimento dei calciatori, anche i più affermati.i giocatori della squadra, con i soldi dei padroni. Poi sono arrivati i procuratori, a rappresentare gli atleti al momento della firma e della discussione del contratto. Ma almeno fino a quel momento l’equazione aveva un senso: avvalersi di un professionista che sapesse fare ciò che un giocatore difficilmente era in grado di fare al meglio.L’Inter, per non citare che un caso, ha 3 direttori eppure per quasi tutte le trattative, soprattutto le cessioni, si affida all’intermediario Busardò. Se la Juventus spende 4 milioni per Mancini, ma di questi solo 2 restano nel sistema calcio, è evidente che il sistema calcio s’impoverisce. E così ogni volta di più. È tutto lì lo scandalo: se alla Juve piace Mancini, perché non le basta pagare il Vicenza? Perché serve la gabella all’intermediario, qui peraltro cara come il cartellino?E se in subordine fosse la Fifa a fissare un tetto equo? La bolla si sgonfierebbe, anche molto rapidamente. E ci guadagnerebbero tutti, meno quelli dal calcio sono fuori. Nello specifico, il Vicenza incasserebbe non 2 milioni e mezzo, ma almeno 3 e la Juventus ne risparmierebbe uno. L’agente (quelli veri, iscritti all’albo, non i famigliari), come un tempo, avrebbe la sua commissione sull’ingaggio e non sul trasferimento, pagata dal rappresentato o dal club a seconda degli accordi, ma tutto finirebbe lì, con risparmi e denaro che, restando all’interno del sistema, contribuirebbe ad alimentarlo. È solo un’utopia?@GianniVisnadi