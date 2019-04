Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, parla a Il Resto del Carlino: “Rischio che Kean si rovini? La via la conosce: lavorare sodo e impegnarsi. Lui è un bravo ragazzo, ha qualità e ha avuto la fortuna di capitare in un momento in cui la nazionale ha bisogno di giovani come lui o Zaniolo”.





SU ZANIOLO - “Noi siamo il popolo dell'ingegno, dell'inventiva, delle grandi scoperte. Mi piace esplorare il talento e ora ho la fortuna di non dover comprare nessuno, ma posso scegliere, scoprire, girare…”