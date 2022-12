Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è stato ospite a Villa Domi a Napoli per essere insignito del Premio Mediterrano. A margine della premiazione, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul Mondiale e sul nuovo corso azzurro: "L'Europeo è stato un’emozione per tutti, io ci ho sempre creduto e speravo di vincere. Ma a volte per farlo devi avere un po’ di fortuna e di congiunzioni astrali dalla parte tua. Il momento più difficile? Con l’Austria, ma quando hanno annullato il loro gol ho cominciato a pensare che poteva essere la volta buona. Fossimo andati al Mondiale avrebbe vinto comunque l’Argentina. È giusto per Messi, lo merita. Ma la nostra speranza era poter fare una bellissima figura".