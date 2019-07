Gianluca Mancini, nuovo acquisto della Roma, si è raccontato a Roma Tv attraverso alcuni numeri. Queste le sue parole dopo il primo allenamento in giallorossi: 6 gol nella stagione passata? Sono importanti, perché quando un difensore segna dà una mano alla squadra. Come ho detto tante volte il compito del difensore è cercare di non prenderli. Magari i gol dell'anno scorso sono stati frutto di un gioco diverso, con la difesa a 3, quindi l'andare a prendere l'uomo alto, pressarlo, l'esplosività sono caratteristiche che sento mie e che devo migliorare come anche tante altre cose. 2 presenze nell'Italia? La Nazionale è una cosa molto bella, qualsiasi giocatore italiano vuole arrivarci. Io ho avuto la fortuna di essere stato convocato e anche di giocare. Giocare bene con la Roma è anche un motivo in più per conquistare la Nazionale. 2 squadre in carriera? Ho cominciato alla Fiorentina nei Pulcini. Sono stato nel settore giovanile viola dai 9 ai 19 anni. Poi sono stato in prima squadra senza mai esordire, poi 2 anni di Perugia con cui ho fatto l'esordio tra i professionisti. In seguito Atalanta e Roma (sorride, ndr). 5 anni di contratto? Essere un giocatore della Roma è motivo di orgoglio, ripaga tuti i sacrifici che ho fatto da quando ho cominciato a giocare a calcio. Arrivare in questa squadra così prestigiosa mi rende un uomo felice".