La Premier League ha due tra i migliori allenatori al mondo: da una parte Pep Guardiola, dall'altra Jurgen Klopp. Il tedesco ha rinnovato con il Liverpool fino al 2026, l'altro non si sbilancia: "Ho ancora tempo per decidere, se continuerò al City sarà perché l'ho deciso io e non perché Klopp ha rinnovato col Liverpool. Sono qui da sei anni, ho un gran rapporto con tutto il club".