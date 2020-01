La dirigenza del Padova si era data una notte di tempo per decidere in merito all'esonero di Salvatore Sullo, dopo le tre sconfitte di fila che hanno allontanato i biancoscudati dai piani alti (13 punti li dividono ora dalla capolista Vicenza). L'allontanamento dell'ex vice di Ventura appariva però una formalità, con Andrea Mandorlini in pole per la successione. Come riporta Gianluca Di Marzio l'ex Verona avrebbe detto sì al club veneto e sarebbe quindi pronto a tornare sulla panchina biancoscudata: la cosa curiosa è che allenerà il figlio Matteo, attuale centrocampista del Padova.