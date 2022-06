Rolando Mandragora andrà al Torino o alla Fiorentina? La risposta a questa domanda potrebbe arrivare nella giornata di oggi: è infatti previsto un incontro tra il dt granata, Davide Vagnati, l'agente del centrocampista e la Juventus per cercare di trovare un'intesa dopo l'inserimento nella trattativa del club viola.



La Juventus ha già accettato l'offerta della Fiorentina ma vuole comunque ascoltare la nuova proposta del Torino, anche perché lo stesso giocatore preferirebbe restare in granata: se non verrà trovato un accordo il passaggio di Mandragora alla Fiorentina diventerà sempre più probabile.