Mario Mandzukic, attaccante dell'Al Duhail, ha appena lasciato la Juventus per trasferirsi nel club qatariota. Queste le parole del croato in conferenza stampa: "Perché ho scelto di venire qui? Ho avuto abbastanza tempo per riflettere su tutte le offerte che ho ricevuto e la mia professionalità a lungo termine in Europa mi ha fatto riflettere seriamente sulla ricerca di un altro posto in cui continuare a lavorare. Il club, che mi ha fatto capire la sua passione per il calcio, nonché i miei discorsi con l’allenatore e con Benatia che ha elogiato il club e l’esperienza che sta vivendo ora. Medhi? È un giocatore meraviglioso e una persona meravigliosa, e la sua presenza è utile per me e ho parlato con l’allenatore Faraya, che ha grandi esperienze".



SULL'EUROPA - "Ho giocato in Europa per tanti anni, ho vinto tanto con grandi squadre. Il club mi voleva davvero. Ho parlato con il presidente, ama il calcio e supporta davvero la squadra. Ho avuto tempo per pensare".



IL NON GIOCARE - "Il motivo? E' stato qualcosa di nuovo per me, ma sono stato un guerriero per tutta la mia carriera. Lavoro duro per tenermi in forma. Ovviamente ho bisogno di conoscere i miei compagni, ma mi sento bene, sto lavorando duro".



SU SARRI - "Non mi piace parlare del passato. Guardo avanti. Tutto quello che volevo dire l'ho messo sui social, non voglio ripetermi".



SU ALLEGRI - "Ogni allenatore è diverso, ho imparato qualcosa di nuovo da tutti. Sono contento di aver lavorato con lui".



SU RONALDO - "Lo conoscono tutti, è un top payer, giocatore incredibile. Lavora tanto su se stesso. Mi è piaciuto davvero giocare con lui. Ci capivamo perfettamente"