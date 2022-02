Campione dentro e fuori dal campo. Sadio Mané è da sempre un ragazzo dalla grande sensibilità e sempre generoso nei confronti del proprio popolo.



Finito in ospedale per la botta alla testa contro Capo Verde, la stella del Liverpool ha conosciuto una famiglia disperata per le condizioni del figlio ma, non potendosi permettere i costi dell’operazione, ha pagato le spese.