che, a nove giornate dalla fine del campionato, si mantiene in testa alla classifica mostrando anche la versione esteticamente meno bella di sé.della formazione di Stefano Pioli, non solo per gli interventi spesso decisivi nel corso delle partite, mache lo stanno consacrando come una delle realtà più sorprendenti di questa Serie A. Per quello che fa con le mani, coi piedi - è uno degli estremi difensori più abili nel partecipare alla costruzione del gioco - e ora pure... con la testa.a inizio del secondo tempo - di fatto l'unica vera palla gol costruita in 90' dalla squadra di Andreazzoli -, per bellezza e difficoltà,Ci riferiamo all'episodio del calcio di punizione da cui nasce la conclusione vincente di Kalulu e a destare sorpresa è il posizionamento scelto da Maignan. Che, come tanti portieri moderni,ma scegliendo una zona più defilata, sulla linea del fallo laterale.sistemandosi a fianco della barriera dell'Empoli. La cosiddetta "contro-barriera"., dimostrando una volta di più di avere una capacità di leggere le diverse situazioni di gioco e di voler partecipare attivamente ad ogni singolo momento della partita, con lo spirito di chi, pur di ottenere la vittoria, non lascia niente al caso. "Mike è sempre stato così partecipe e curioso. Fa cento domande al giorno per capire come ci muoviamo, però poi dopoTutti i giocatori lontano dalla palla devono organizzare le posizioni,, è una cosa molto vantaggiosa", ha spiegato Pioli a DAZN nel postpartita. Confermando chesotto l'aspetto del carisma e della leadership. Si chiama Maignan ma non definitelo più un semplice portiere.