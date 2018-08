Queste le parole di Kostantinos Manolas ai microfoni di Roma TV nel prepartita di Torino-Roma: "Si ricomincia è bello, noi abbiamo una partita importantissima con un avversario difficile. Entriamo in campo per vincere e speriamo che tutto andrà bene".



Siete pronti?

"Siamo tutti pronti, non posso dire al 100%, perché è la prima partita. Cercheremo di dare tutti il massimo".



Il Torino che squadra è?

"Sono buoni calciatori, di alto livello, hanno un allenatore preparato, ma noi siamo pronti per fare la nostra partita e vincerla".