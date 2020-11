Tra i primi club calcistici ad esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Diego Armando Maradona c'è stato il Genoa.



Il club rossoblù, già nella prima serata di ieri quando la notizia della morte del Pibe de Oro si stava spandendo per il mondo, ha dedicato al fuoriclasse argentino un tweet sul proprio profilo ufficiale. Messaggio poi ripreso anche sul sito internet della società: ​"Sono lacrime di dolore quelle che uniscono il mondo - si legge su GenoaCfc.It - non solo il mondo del calcio in queste ore. Lacrime di amore dopo quelle di gioia che ha regalato per anni a chi lo ha visto giocare. Diego Maradona è stato il genio del calcio. Dalla sua lampada estraeva colpi che ad altri non era dato fare, ma neanche immaginare. Il dio del calcio, titolano sul web. Un uomo che è stato vicino al cuore della gente, con quel suo cuore che oggi lo ha tradito. Nei vicoli di Lanus, della Boca, di Baires, Napoli, Barcellona. In ogni casa in cui il football è entrato da una porta, da una finestra, dallo sguardo innamorato di un bambino, c’è ora un vuoto scavato dalla bellezza che ha donato e la commozione che la sua scomparsa sta suscitando".