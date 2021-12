Il momento no del Barcellona continua anche in amichevole. La squadra di Xavi ha perso ai rigori la Maradona Cup contro il Boca Juniors. La gara giocata a Riyadh è terminata 1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Jutgla per gli spagnoli e il pareggio di Zeballos per gli argentini; 4-2 per il Boca ai rigori, dal dischetto sono stati decisivi gli errori di Jaime e dell'ex juventino Pereira. Da segnalare il debutto di Dani Alves, arrivato dopo la chiusura del mercato e che fino a gennaio può giocare solo nelle gare non ufficiali.