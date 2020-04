Caricamento…

Pensare alla, di questi tempi, è un ricordo dolcissimo: midiscutere per un rigore, per una decisione arbitrale, per una scelta di mercato. Quei confronti che si accendono, quasi sempre,, in particolare chi declina il bianco ed il nero in una passione che spesso, si è tradotta, inMentre continuiamo a piangere i nostri morti, mentre continuiamo a sperare che i politici rinsaviscano e capiscano che un'industria da 5 miliardi, quale è quella del football,mi accodo alla bella iniziativa del collega Marcello Chirico che ha stilato gli idoli, gli amori, ma anche i nemici della storia della Juventus, lasciando agli utenti (anche non tifosi bianconeri) di Calciomercato.com la possibilità di scegliere dove ti porta il cuore.butto giù qualche opzione, aspetto i vostri voti!: non è stato un grande amore. È stato IL grande amore. Un qualcosa difficilmente spiegabile per chi non è tifoso del Napoli, un legame viscerale, identificativo, tanto da avere anche per quelle generazioni nate, ad esempio, dal 2000, un sentimento di affetto verso qualcuno che non hai mai visto dal vivo, ma che ami lo stesso, perché è una sorta di dio pagano, che adori perché ha lottato anche per te, perché ti ha rappresentato, perché è venuto da lontano per difenderti e portarti al trionfo. Ma, ce ne sono stati tanti altri di amori della storia del Napoli che meritano di esser ricordati, in una storia controversa, che, per esempio, lega passioni e tradimenti anche, sportivamente, violentiAnche in questo caso, indicare la Juventus potrebbe esser troppo facile. Anche perché il pubblico di Napoli ha appaludito il Milan che, nel 1989 veniva a prendersi uno scudetto, meravigliando per il suo calcio, dimostrando sportività ed amore per il calcio. E poi, ci sono i tradimenti, dall'ingrato Altafini, arrivando a Sarri ed Higuain, tutti diretti a vestire e difendere quella maglia che resta, per troppi, motivi quella indigesta ai tifosi partenopei.