23.35 Una cerimonia privata, ristretta a una delegazione di parenti e amici, nel cimitero di Bella Vista per salutare per l'ultima volta Diego Armando Maradona. Si chiude così una giornata piena di tristezza e partecipazione emotiva da parte del popolo argentino e la gente di Buenos Aires che, dopo l'omaggio alla Casa Rosada, ha accompagnato il corteo col feretro del Diez fino alla tappa conclusiva del suo ultimo viaggio.





21.45 Diego Armando Maradona si avvia verso quella che sarà la sua ultima destinazione. Pochi minuti fa, è partito infatti dalla Casa Rosada di Buenos Aires il corteo che accompagnerà la salma del Pibe de Oro fino al cimitero di Bella Vista - a circa 35 km dalla capitale argentina - dove riposano anche i genitori.



Le autorità locali, considerata l'enorme partecipazione della gente per dare l'ultimo saluto a Maradona e dopo una serie di incidenti che hanno richiesto l'intervento delle forze di polizia, hanno preferito anticipare il trasferimento del feretro per questioni di sicurezza. Il corteo è stato letteralmente scortato dalla gente presente anche al lato dell'autostrada.





Hasta siempre, Diego. HASTA SIEMPRE pic.twitter.com/g16QuYnd8M — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020