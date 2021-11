Diego Maradona Jr parla di Inter-Napoli in un'intervista ad FcInter1908: "Giocatore più pericoloso? L'anno scorso avrei risposto sicuramente Lukaku. Quest'anno la forza dell'Inter è molto più nel collettivo, anche se l'occhio di riguardo lo terrei per Lautaro. E' forte, di altissimo livello e rinnovargli il contratto è stato un grande colpo. Ha personalità e qualità, nonostante sia ancora così giovane. Attenzione anche a Brozovic, sappiamo quanto sia importante per il gioco dei nerazzurri".



SULLE ASSENZE- "L'assenza che più peserà in campo l'avrà l'Inter e sarà quella di De Vrij. E' lui il vero perno della difesa, a me piace tantissimo. Il Napoli senza Politano perde sicuramente qualità, ma acquista in dinamismo e profondità con Lozano, che se ha spazio per lanciarsi è difficile da prendere ed è abituato a fare gol. Potrei aspettarmi anche Elmas".