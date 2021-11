La nuova divisa presentata dalnegli ultimi giorni ha suscitato alcune polemiche.e per quest'iniziativa è stato chiesto il parere del figlio,. Le sue dichiarazioni sono state travisate, in quanto avrebbe detto di voler agire per vie legali nei confronti dell'ex agente del padre, Stefano Ceci e non nei confronti della SSC Napoli (LEGGI QUI) . Fraintendimenti in giro che lo stesso Diego Jr ha chiarito ai microfoni di NapoliMagazine.com:- "Spiace constatare che nelle ultime ore stanno circolando delle interpretazioni fantasiose sul mio conto, che onestamente intendo smentire categoricamente.Vado allo stadio con mio nonno da quando avevo 4 anni, tifo Napoli praticamente dalla nascita, per cui di cosa si sta parlando?Mi è stato semplicemente chiesto un parere sulla maglia tributo che la società ha dedicato alla memoria di mio padre, in occasione della partita contro il Verona, ed ho sottolineato che ho apprezzato il gesto del club, come ogni manifestazione d'affetto che si è verificata negli ultimi mesi, specificando anche che in qualità di figli di Maradona siamo aperti a qualsiasi iniziativa legata al nome e all'immagine di mio padre, essendo gli unici e naturali eredi, a maggior ragione se si tratta di opere di beneficenza.Da parte mia, e dei miei fratelli, c'è totale apertura nei confronti della SSC Napoli. Sinceramente leggere determinati commenti fa male, anche perché nascono da frasi mai pensate e pronunciate".- "La serie tv "Maradona" su Amazon Prime? Non l'ho ancora vista, di sicuro vedrò il prossimo episodio che mi riguarda in prima persona e tratta della relazione avuta con mia madre. Chiedo un po' di cautela a chi si occupa di divulgare argomenti delicati".