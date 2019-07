è stato operato al ginocchio destro per rimediare ai problemi derivanti dall'artrosi e da una sinovite acuta, che lo avevano costretto a dimettersi dalla guida del Dorados de Sinaloa. L'intervento è riuscito: gli è stata impiantata una protesi per recuperare la piena mobilità, ora inizierà la riabilitazione. L'ex Napoli ha manifestato la sua gioia con un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni. Grazie mille al Dr.Eyharchet, a tutti coloro che si sono presi cura di me nella Clinica Olivos, e a Dio".