Kalidou Koulibaly, difensore di Napoli e Senegal, parla a Sofoot, rispondendo a questo domanda: "Maradona si è detto sicuro che se fossi stato bianco giocheresti già per Real Madrid o Barcellona". Questa le parole del 27enne senegalese: "Non so, ognuno sceglie i giocatori che vuole, non puoi forzare un club a prendere un giocatore per il colore della pelle. So soltanto di essere inappuntabile dentro e fuori dal campo, poi lascio fare ai dirigenti le loro scelte. Alcuni giocatori di colore sono nei club migliori e spero di farne parte anche io un giorno. Forse la penserò diversamente alla fine della carriera, ma al momento preferisco giocarmi il jolly...".