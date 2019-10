Finalmente i tre punti! Arriva la prima vittoria per Diego Armando Maradona come allenatore del Gimnasia La Plata. Nella nona partita di Primera Division del campionato argentino i giocatori del Pibe si sono imposti per 4-2 sul Godoy Cruz. Una prima vittoria che arriva un mese dopo l'insediamento di Maradona sulla panchina del Gimnasia e dopo 9 partite stagionali.

Diversi i complimenti indirizzati al Diez che certamente avrà apprezzato, su tutti, quelli del Napoli che con un tweet ha mandato a Maradona parole al miele: "Congratulazioni Diego Maradona per la tua prima vittoria da allenatore del Gimnasia".

“Y todo el bosque cantó, Maradó, Maradó...”



Felicidades Diego Maradona por tu primer triunfo como DT de @gimnasiaoficial. pic.twitter.com/WnfUHbhfBF — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 5, 2019