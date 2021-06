Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, parla in tv di Inzaghi all'Inter: "​Sono curioso di vedere quanto velocemente Inzaghi saprà portare le sue idee nell'Inter. Con Conte c'era un gioco più codificato, schematico, mentre Simone è meno rigido. La sua Lazio era una squadra che sapeva attaccare in diversi modi, sapeva capire cosa serviva e riusciva ad adattarsi".