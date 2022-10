Intervenuto dagli studi di Sky, Luca Marchegiani esprime la propria opinione sui due portieri dell'Inter, Handanovic e Lukaku.



"Onana per Handanovic ha permesso a Inzaghi di prendere autorevolezza. Prima sembrava quasi una non scelta, come se non avesse fino in fondo il coraggio di farlo. Io non sono convinto che Onana sia così superiore ad Handanovic. Ma serviva una scelta definitiva"