Nel corso di Manca solo la firma, il forma di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato è intervenuto Nunzio Marchione, intermediario esperto di settori giovanili che ha lavorato tanto in Sud America e che fa la spola fra Spagna e Italia. In questi anni, fra le tante operazioni concluse c'è stata anche quella dell'ex-capitano dell'Inter Mauro Icardi, portato alla Samp. E proprio Marchione ci ha raccontato un retroscena legato al Napoli e un'idea per il futuro, per il ritorno in Italia dopo il prestito al Galatasaray, con il Milan come destinazione ideale.