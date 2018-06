Gli Stati Uniti possono attendere: Claudio Marchisio vuole restare alla Juventus. E' lo stesso centrocampista italiano a ribadirlo in un'intervista concessa a Sportmediaset.it: "Tante voci su un mio addio? Io spero di rimanere. Con la Juve non ci siamo ancora parlati, lo faremo a luglio dopo le vacanze ma io sono ottimista. Io spero di rimanere, poi vedremo".



MLS - Marchisio poi nega di essere vicino a un trasferimento a New York o Montreal: "No, io voglio giocare qui e vorrei rimanere alla Juve. Con altre squadre nessun contatto, nulla di concreto". La palla dunque passa alla società bianconera: ancora poche settimane, poi l'incontro decisivo per il futuro dell'esperto centrocampista.