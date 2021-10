Diteci che siamo scarsi o che non abbiamo talento.

Diteci che non ci comprereste al fantacalcio.

Ma siamo persone ed è ora di smetterla di essere delle bestie.

Bravo #JoshCavallo, che sia d'esempio affinché nessuno abbia più paura #DifferencesMakeTheDifference pic.twitter.com/ETbadJJ9X6 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 27, 2021

Anche, ex numero 8 della, ha commentato le parole di, centrocampista dell'che nella giornata odierna ha fatto coming out. Di seguito il tweet completo.