Giusto per chiarire la questione:

- "Il video hard della maestra" in realtà si chiama revenge porn.

- Il revenge porn è un reato, oltre che una terribile violenza.

- Fare sesso non è un reato (neanche per le maestre).

Lei è innocente. Lui un criminale, oltre che uno stronzo.