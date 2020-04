Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, parla a juventusnews24.com: "A volte si tende a sottovalutare la difficoltà di un percorso come questo. La spiegazione è molto semplice, crescendo la competizione sale sempre di più, i confini del mercato si sono allargati anche tra i giovani ed ogni anno essere nella lista dei ragazzi selezionati per accedere allo step successivo diventa sempre più complicato. I giovani di tutto il mondo vorrebbero venire a giocare alla Juventus e questo desiderio cresce con il crescere dell’età. Essere un ragazzo di Torino che è riuscito a fare il percorso che ha fatto è motivo di grandissimo orgoglio".