Nei giorni scorsi è circolata una voce che voleva Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, di nuovo in campo. In Eccellenza, con la squadra del Chisola che però ha smentito tutto: s"L’A.S.D. Chisola Calcio smentisce la notizia uscita [...] relativa al possibile tesseramento di Claudio Marchisio con la Prima Squadra guidata da Fabio Nisticò. Queste le parole del Presidente Luca Atzori: “Conosco personalmente Claudio Marchisio, e il suo percorso, fino ad oggi, non ha avuto nulla a che fare con il Chisola. Non so da dove siano arrivate le voci di un suo possibile arrivo nella nostra società e, in ogni caso, il sottoscritto non le ha mai confermate. Non nego che sarebbe un onore se Claudio decidesse di venire ad allenarsi al Chisola insieme ai nostri ragazzi dell’Eccellenza o se volesse passare a far visita ai nostri tesserati: in quel caso lo accoglieremmo a braccia aperte, ma non c’è mai stata nessuna trattativa per tesserarlo con la nostra Prima Squadra. Ringraziamo tutti gli organi di stampa per l’interessamento e ci teniamo a ribadire che è un onore essere stati accostati ad un grande campione come Claudio Marchisio, ma che non c’è nulla di fondato nelle notizie circolate in questi giorni”.