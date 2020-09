L’ex bianconero Claudio Marchisio torna a parlare di Juventus e di Andrea Pirlo: "Sarà alla prima esperienza in panchina, ma ha a disposizione un ottimo staff e potrà crescere di partita in partita. E poi ha la professionalità e l'esperienza per gestire lo spogliatoio della Juve”, dice, come riporta l’Ansa, a margine della presentazione di Mate, l'agenzia di comunicazione web che gestirà insieme all'amico ed ex compagno Giorgio Chiellini.



Il Principino ha parlato anche di mercato: “Leggo tanto di Suarez, ma ho visto l'ultima partita della Bosnia e anche Dzeko mi ha fatto una bella impressione: chiunque arrivi, sarà comunque un grande attaccante”.