Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, parla a Linea Diletta su Dazn: “Se ho rosicato per non aver vinto l'ottavo scudetto con la Juventus? Non ho rosicato, perché l'ho vinto in Russia l'ottavo di fila. Ho rosicato molto a non vincere la Champions in un ciclo così vincente, come molti miei compagni, auguro a loro di vincerla, perché chi ha vissuto questi anni di sacrifici lo sa, non può un ciclo così vincente non arrivare alla Champions".