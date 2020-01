Claudio Marchisio ritorna nel mondo del calcio. No, non alla Juventus, dove ha scritto le pagine più lunghe della sua carriera, ma nel futsal. Infatti, l'ex giocatore bianconero, come riporta Tuttosport, sarà consigliere per la società piemontese di calcio a 5 L84. Grazie alla Mate, la società di proprietà del Principino, Marchisio spera di portare con le sue competenze un nuovo lustro all'L84, che ora milita in Serie A2 di calcio a 5: "Un patrimonio e orgoglio della nostra città" ecco come ha definito la squadra lo stesso Marchisio.