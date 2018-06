Claudio Marchisio è stato forse il primo dei pretoriani di Max Allegri. Uno di quelli anche rigenerati dal cambio di guida tecnica in panchina nell'estate del 2014. Ora quattro anni dopo, è tutto cambiato. Il Principino è stato un titolarissimo fino a quel maledetto infortunio che lo ha fermato nel momento migliore della propria carriera e dal quale in un modo o nell'altro non è mai riuscito a recuperare realmente. Primo della fila anche tra Pirlo, Pogba e Vidal. Ultimo nelle gerarchie di Allegri quattro anni dopo. Una griglia di partenza e di arrivo, difficile da scalare o forse impossibile anche guardando all'arrivo di Emre Can, senza badare a chi ancora potrà indossare la maglia bianconera tra i tanti profili seguiti e trattati sul mercato. E allora, che fare?