Dario Marcolin dagli studi di DAZN: "L'Inter ha fatto fatica a trovare spazio in fase offensiva, il Bologna toglieva spazio ai suoi uomini e non ha avuto verticalità perché il Bologna ha concesso solo le vie esterne. Più passava il tempo, più sbatteva sul Bologna... Il Milan ora è padrone del proprio destino e 3 vittorie ed un pareggio può farle. La partita di stasera, a livello mentale, aumenta la forza dei rossoneri. Il Milan è come se avesse fatto il pieno alla macchina, stasera. Il gruppo sarà a mille"