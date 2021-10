Nuovo colpo di scena per il caso di Michele Marconi, l'attaccante oggi in forza all'Alessandria prosciolto dall'accusa di aver rivolto frasi di stampo razzista all'ex centrocampista del Chievo Joel Obi - in occasione della partita dello scorso 22 dicembre 2020 - dopo essere stato inizialmente condannato ad una squalifica di 10 giornate.



La Corte d’Appello federale ha infatti ribaltato la sentenza del Coni e ha confermato i 10 turni di stop per il calciatore toscano, all'epoca dei fatti tesserato del Pisa, che ha scontato solo parzialmente la sanzione saltando due partite.