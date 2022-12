Mohammed VI, re del Marocco, ha voluto congratularsi con la squadra del ct Regragui dopo la vittoria nei quarti di finale del Mondiale, esprimendo le sue "sincere congratulazioni ai giocatori e allo staff tecnico e amministrativo che hanno dato il meglio di se stessi e hanno fatto un'eccellente prestazione". Come riportato dall'agenzia MAP, il re "ha salutato la prestazione storica dei componenti della nazionale che hanno soddisfatto le aspettative e le aspirazioni del numeroso e valoroso pubblico marocchino che li sostiene in Marocco, Qatar e in tutto il mondo, invitandoli a mantenere la rotta in questa competizione per continuare ad onorare il calcio nazionale e portare alta la bandiera del Regno".