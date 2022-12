Giornata di festa per l’Argentina campione del mondo, ma non solo. A Rabat, c’è stata una clamorosa e calorosa accoglienza anche per il Marocco di Walid Regragui. La nazionale marocchina ha stabilito un primato in Qatar, diventando la prima squadra africana a centrare le semifinali dei Mondiali (poi persa contro la Francia). In patria, i Leoni dell’Atlante sono stati accolti come trionfatori dopo il quarto posto conquistato.



