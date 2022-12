E alla fine l’arbitro di Marocco-Portogallo non ha fischiato la fine, ma l’inizio di una nuova epoca. Il Marocco in semifinale segna una svolta storica nel romanzo del calcio che ci raccontiamo da più di un secolo. E’ la prima africana in semifinale, dopo i tentativi di Camerun (1990), Senegal (2002) e Ghana (2010): si erano tutte fermate ai quarti. E’ anche la prima volta che il mondo arabo è entrato tra le prime quattro della Coppa del Mondo.. E’ un fenomeno sociale, soprattutto. Girarsi dall’altra parte non si può.Sono dati dell’ultimo censimento ISTAT.L’Emilia-Romagna, con oltre sessantamila marocchini, è la regione più rappresentata. E’ una migrazione che ha inizio cinquant’anni fa. Nella sua fase iniziale il fenomeno dell’immigrazione marocchina verso l’Italia è strettamente collegato alla crisi petrolifera del 1973 in Medio Oriente, ma anche alle facilitazioni concesse dal governo italiano per poter ottenere il permesso di soggiorno. Attualmente quella marocchina è la prima comunità di cittadinanza non comunitaria in Italia. Ma i marocchini oggi sono in tutta Europa: da Roma ad Amsterdam, da Parigi a Berlino.Hakimi è nato a Madrid, Boufal e Saiss a Parigi, Bounou a Montreal, Ziyech a Dontren, in Olanda, così come Amrabat, a Huizen, Amallah è nato ad Hautrage, in Belgio, così come in Belgio - a Strombeek-Bever, è nato El Khannous e via così.Cinque di loro hanno addirittura il passaporto spagnolo, ma quando si è trattato di scegliere la nazionale con cui giocare - pur potendo contare sulla possibilità della Roja - hanno ascoltato il cuore.Così è cresciuto Walid Cheddira, che gioca nel Bari e da quelle parti chiamano “Ualino”, come Pasqualino: figlio d’arte, suo padre Aziz ha giocato nella prima serie marocchina, Walid è nato a Loreto, nelle Marche, e lì è cresciuto. Sono loro oggi gli uomini che fecero l’impresa.prima che dalla prossima edizione si passi allo spropositato numero di 48 partecipanti, come se la Coppa del Mondo per sua stessa natura avesse bisogno di crescere oltre misura, fino ad abbracciare l’intero villaggio globale del pallone, gli angoli più remoti del pianeta.In semifinale il Marocco troverà la Francia. Furono proprio i francesi - negli anni del colonialismo più spinto - a portare il calcio in Marocco, che divenne protettorato francese nel 1911E’ un buon segnale: ieri Parigi è stata invasa da marocchini e francesi che festeggiavano l’accesso alla semifinale, per una notte la si è trattato di una festa condivisa.