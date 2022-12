Walid Regragui, CT del Marocco, ha parlato ai microfoni della FIFA dopo la sconfitta per 2-1 contro la Croazia nella finale per il terzo/quarto posto dei Mondiali: "Sono rimasto deluso da questa seconda sconfitta consecutiva. Abbiamo fatto di tutto, fisicamente è stato molto difficile. I giocatori hanno avuto poco tempo per recuperare. Volevamo regalare un'altra gioia alla nostra gente. Proveremo a tornare più forti tra quattro anni. Siamo tra le prime quattro nazionali al mondo".