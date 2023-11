L’amministratore delegato Area Sport dell’Inter Beppe Marotta, ospite dell’Università Bicocca di Milano e di un incontro con gli studenti nell’ambito del convegno “Management del calcio: evoluzioni e sfide future”, ha rilasciato alcuni brevi battute sul momento di grande forma attraversato dalla formazione nerazzurra. "È un piacere essere qua e portare una testimonianza di quella che è la mia esperienza di vita e spero che possa servire per quello che può essere il futuro di questi ragazzi che hanno la voglia di entrare nel mondo del calcio che ormai è diventata un’attività imprenditoriale a tutti i livelli. Il calcio ormai non è più un fenomeno esclusivamente sportivo e sociale ma anche di business", ha dichiarato il dirigente della formazione capolista della Serie A.



Sul campionato: “Non si finisce mai di imparare anche in questo ambito. Siamo in una fase estremamente interlocutoria, però la squadra si sta comportando molto bene e l’allenatore, che è molto bravo, sta gestendo ottimamente le partite. Anche quelle più difficili come quella di ieri in cui la compattezza, il sacrificio e la voglia di raggiungere l’obiettivo sono emerse. Con la Juve l’esame più difficile? Il bello di questo campionato è l’incertezza, siamo pronti ad affrontare anche questa partita con la necessaria calma”, ha concluso Marotta.