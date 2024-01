Marotta e Allegri, dalla Juve al retroscena Inter. Lo scenario futuro

Gianluca Minchiotti

Fra Beppe Marotta, ad dell'Inter, e Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, la stima reciproca è sempre stata grande, sia dal punto di vista professionale che umano. Ieri, parlando del duello scudetto fra nerazzurri e bianconeri, Marotta ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Allegri, rivelando anche un retroscena di mercato: "Se l'ho cercato per l'Inter? Quando un tecnico va via (Conte, ndr), si contattano i tecnici liberi. Chiamammo lui perché era libero, poi siamo stati felici di accordarci con Inzaghi. E ora siamo contenti e fieri di questa scelta, con tutto il rispetto per Allegri".



MAROTTA PORTA ALLEGRI ALLA JUVE - E' un rapporto che nasce da lontano quello fra Marotta e Allegri, e ci riferiamo all'estate del 2014, quando l'allora ad della Juve chiamò l'ex allenatore del Milan per sostituire Antonio Conte sulla panchina dei bianconeri, dopo il traumatico e improvviso divorzio con il tecnico che aveva appena vinto tre scudetti consecutivi. La preparazione era già iniziata e Allegri, chiamato a sostituire un idolo della tifoseria bianconera, quale era Conte, fu accolto con scetticismo (per usare un eufemismo) dalla piazza. Come è andata a finire lo sappiamo: un ciclo di cinque scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia, due Supercoppe e due finali di Champions League.



ALLEGRI E L'INTER - Si arriva quindi all'estate del 2021, data del retroscena raccontato da Marotta. Anche in questo caso si tratta di sostituire Conte, che dopo due anni e uno scudetto all'Inter ha deciso di lasciare i nerazzurri. Il primo nome al quale pensa Marotta è proprio quello di Allegri, e i due si vedono a cena. Durante quell'estate, Allegri può scegliere fra l'Inter e la Juve, che ha appena esonerato Andrea Pirlo. E sceglie di tornare ai bianconeri, per la parola data all'amico Andrea Agnelli. Marotta, a quel punto, vira con decisione su Simone Inzaghi, una scelta dimostratasi azzeccata.



FUTURO NAZIONALE - E per il futuro, è ipotizzabile un ripristino dalla coppia Marotta-Allegri? Al momento le condizioni sembrano non esserci, con Allegri sotto contratto con la Juve fino al 2025 e con Marotta saldo almeno fino al 2027 all'Inter, dove Inzaghi ha un contratto fino al 2025. In un lontano futuro uno scenario ipotizzabile, e che corrisponderebbe alle aspirazioni nel lungo periodo sia di Marotta che di Allegri, è quello che potrebbe vederli entrambi protagonisti in ambito Figc. Una federazione e una Nazionale targati Marotta-Allegri, vi piacerebbe?