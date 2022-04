Federico Bernardeschi salvo sorprese lascerà la Juventus a fine stagione. La scelta è stata fatta, dai Arrivabene e Cherubini non sono arrivati segnali sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l'ex centrocampista della Fiorentina farà la valigia dopo cinque anni a Torino, passati sulle montagne russe. Troppi i 4 milioni di euro d'ingaggio, nonostante il numero 33 abbia deciso di abbassare le richieste dal quartier generale bianconero fanno filtrare la volontà di non continuare insieme.



INTER - Per questo il suo 'nuovo' agente Federico Pastorello è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Le voci sul Milan al momento non trovano conferme, per Bernardeschi, a segno due volte in 31 partite stagioni, restano vive le opzioni Premier League e Inter, al quale è stato offerto. Restano da capire le esigenze economiche: ha lasciato Mino Raiola e ha scelto Pastorello, molto vicino ai nerazzurri, dopo che il precedente procuratore gli aveva trovato una bozza d'accordo per restare alla Juve sulla base di un triennale da 2,5 milioni più bonus. Marotta è esperto di parametri zero, ma non intende fare follie.