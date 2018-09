Capire cosa possa esserci stato esattamente tra Andreae Beppeprima di arrivare alla decisione di interrompere, bruscamente, un rapporto così vincente forse resterà tra le mura della Continassa. Ma. E poi c'è un dopo. Per il dirigente e per la Juve. Già iniziato prima, dell'annuncio shock di Marotta e di quanto potrà poi dichiarare nelle prossime ore il presidente bianconero.E la scelta del nuovo consiglio di amministrazione dovrebbe portare adquello di amministratore delegato sia per quel che riguarda l'area sportiva (al posto di Marotta) che quella finanziaria (al posto di Mazzia). Si parla di un profilo. Un identikit che presto troverà pure un nome e un cognome, anche se particolarmente suggestiva rimane quella notizia partita dalla Spagna negli scorsi mesi e che parlava di uno Zinedinepronto a diventare un dirigente di punta della Juve ad ottobre. Quello di Zizou resta però un profilo per quanto di livello mondiale, molto se non essenzialmente legato al campo. Così come è forse soltanto una coincidenza il fatto proprio negli scorsi giorni Umbertoabbia lasciato la Roma.con promozione al ruolo di direttore sportivo di Federico: bisogna infatti ricordare come Marotta fosse stato nominato amministratore delegato dal CdA (con mandato in scadenza) pur conservando il ruolo di direttore generale (con contratto da dirigente a tempo indeterminato).Il Corriere della Sera ha rivelato di contatti già avviati con il, proprio nella stessa giornata di ieri ci sarebbe stato anche un incontro cordiale in città a Torino tra il dirigente ed Edo. MAnche in questo caso rimane solo questione di tempo prima che un top club decida di puntare tutto sull'uomo che ha saputo raccogliere i cocci di una Juve ancora in disarmo dopo Calciopoli e trasformarla nella macchina perfetta di oggi.@NicolaBalice